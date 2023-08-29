Аршавин поделился воспоминаниями о победе «Зенита» в Суперкубке УЕФА

Экс-футболист «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин рассказал свои впечатления о победе санкт-петербургского клуба в Суперкубке УЕФА.

Ровно 15 лет назад, 29 августа 2008 года, «Зенит» стал обладателем этого трофея, одержав победу над «Манчестер Юнайтед» со счётом 2:1. Авторами забитых голов в составе сине-бело-голубых стали Павел Погребняк и Мигель Данни.

«В России вообще только мы выиграли Суперкубок УЕФА. Осознавая это, значимость той победы растёт. Когда в матче счёт стал 2:0 и мы остались вдесятером, тогда чувство было, что «МЮ» торопился. Нам удалось победить, потому что многие футболисты команды находились на пике карьеры, играли в лучший футбол и, конечно, характер у большинства игроков был очень сильным», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».