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Тео Бонгонда: не могу сказать, что я адаптировался в «Спартаке» на сто процентов

Конголезийский футболист перешёл в московский клуб в июле 2023 года.
29 августа 2023 11:23
автор: Виталий Овсянников

Атакующий полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал свою адаптацию в новом клубе.

Также новичок красно-белых высказался о своем непопадании в стартовый состав на матч 6-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Наверное, нельзя сказать, что я адаптировался в «Спартаке» на все сто процентов. С каждым матчем я чувствую себя всё лучше и лучше. Я буду продолжать делать всё возможное для команды. Не попал в стартовый состав на матч с «Зенитом»? Так бывает, это часть футбольной жизни», — сказал Бонгонда в интервью изданию «Чемпионат».

«Спартак» приобрёл Бонгонду у «Кадиса» в середине июля 2023 года за семь миллионов евро. С тех пор в стане красно-белых он сыграл восемь матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.

источник: Чемпионат.com
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