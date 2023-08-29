Тео Бонгонда: не могу сказать, что я адаптировался в «Спартаке» на сто процентов

Атакующий полузащитник «Спартака» Тео Бонгонда прокомментировал свою адаптацию в новом клубе.

Также новичок красно-белых высказался о своем непопадании в стартовый состав на матч 6-го тура РПЛ против «Зенита» (1:3).

«Наверное, нельзя сказать, что я адаптировался в «Спартаке» на все сто процентов. С каждым матчем я чувствую себя всё лучше и лучше. Я буду продолжать делать всё возможное для команды. Не попал в стартовый состав на матч с «Зенитом»? Так бывает, это часть футбольной жизни», — сказал Бонгонда в интервью изданию «Чемпионат».

«Спартак» приобрёл Бонгонду у «Кадиса» в середине июля 2023 года за семь миллионов евро. С тех пор в стане красно-белых он сыграл восемь матчей, отличился четырьмя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу.