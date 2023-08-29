«Лион» предложил «Краснодару» 5 млн евро за Александра Черникова

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников может продолжить карьеру во французском «Лионе».
Об этом сегодня, 29 августа, сообщает издание «Чемпионат», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что «Лион» предложил за 23-летнего полузащитника 5 млн евро, однако руководство «быков» желает получить больше. На данный момент переговоры продолжаются.
Александр Черников является воспитанником краснодарской футбольной академии. За основной состав «быков» он дебютировал в сентябре 2019 года.
источник: Чемпионат.com