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Властимил Петржела: Семак лучше Черчесова, пусть тренирует «Зенит» еще лет пять

Петржела расхвалил Семака.
29 августа 2023 11:58
автор: Матвей Макаренко

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о возможном преемнике Сергея Семака в «Зените». Он сравнил его со Станиславом Черчесовым.

«У «Зенита» и Семака сложился очень удачный союз. Сергей идеально подошел клубу и добился выдающихся результатов с петербуржцами. Кто будет преемником Семака? Трудно сказать. Это должен быть такой же голодный до побед тренер, каким был Семак, когда только начинал работать в «Зените». Черчесов? Такой вариант мне не нравится, Семак — намного лучше. Пусть лучше он тренирует команду еще лет 5», — приводит «РБ Спорт» слова Петржелы.

В 2018 году Семак стал главным тренером «Зенита» и уже в первом сезоне привел команду к победе в чемпионате России. Затем он помог клубу достичь двух звезд на эмблеме. У команды из Санкт-Петербурга всего десять чемпионств.

источник: «РБ-Спорт»
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