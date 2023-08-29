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ЦСКА и «Брентфорд» поборются за защитника Велингтона

22-летний футболист выступает за «Сан-Паулу».
29 августа 2023 11:59
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 29 августа, издание Terra сообщает о том, что российский ЦСКА и английский «Брентфорд» заинтересованы в покупке левого защитника Велингтона, выступающего за «Сан-Паулу».

Согласно данным источника, «пчелы» уже связались с представителем бразильского игрока, и они хотят оформить сделку в последние дни летнего трансферного окна.

Столичные армейцы также интересуются футболистом, но в отличие от английского клуба, представители красно-синих связались с «Сан-Паулу» напрямую.

Текущее контрактное соглашение Велингтона с бразильским клубом рассчитано до декабря 2024 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость защитника составляет 3 млн евро.

источник: Terra
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