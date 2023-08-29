Вратарь «Зенита» Адамов заявил, что считает себя сильнее Матвея Сафонова

Голкипер «Зенита» Денис Адамов высказал мнение о лучших вратарях РПЛ.

«Я считаю себя сильнее Матвея Сафонова. Адамов — лучший голкипер в РПЛ? Нет. Возможно, Акинфеев. Есть и другие ребята. Песьяков, например. У всех бывают ошибки. Но то, как он играет ногами, часто спасает команду», — заявил Адамов в интервью РБ Спорт.

Напомним, 25-летний Денис Адамов перешёл в «Зенит» в середине 2023 года из «Сочи». Футболист подписал контракт с сине-бело-голубыми на четыре года с возможностью продления на один. В текущем сезоне он не провёл ни одной игры за сине-бело-голубых.