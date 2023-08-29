Защитник «Динамо» Сазонов перейдёт в «Торино»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов перейдёт в итальянский «Торино».

30 августа 21-летний футболист пройдёт медицинский осмотр для завершения трансфера, сумма которого составит 3 млн долларов, сообщает Sky Sport Italia.

Бывший пресс-атташе «Динамо» Константин Алексеев подтвердил эту информацию и добавил, что Сазонова не будет в заявке клуба на матч группового этапа пути РПЛ против «Спартака».

В прошлом сезоне Сазонов был основным игроком «Динамо», футболист взял грузинское спортивное гражданство, успешно сыграл на молодёжном Евро и привлёк внимание европейских клубов.