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Защитник «Динамо» Сазонов перейдёт в «Торино»

Информацию подтвердил близкий к бело-голубым человек.
Защитник «Динамо» Сазонов перейдёт в «Торино»
29 августа 2023 12:19
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Защитник «Динамо» Саба Сазонов перейдёт в итальянский «Торино».

30 августа 21-летний футболист пройдёт медицинский осмотр для завершения трансфера, сумма которого составит 3 млн долларов, сообщает Sky Sport Italia.

Бывший пресс-атташе «Динамо» Константин Алексеев подтвердил эту информацию и добавил, что Сазонова не будет в заявке клуба на матч группового этапа пути РПЛ против «Спартака».

В прошлом сезоне Сазонов был основным игроком «Динамо», футболист взял грузинское спортивное гражданство, успешно сыграл на молодёжном Евро и привлёк внимание европейских клубов.

источник: Sky Sport Italia
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