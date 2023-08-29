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Форвард «Ахмата» Конате заявил, что никогда не сталкивался с расизмом в России

Буркинийский футболист дебютировал в РПЛ в 2016 году.
29 августа 2023 13:45
автор: Виталий Овсянников

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате рассказал о жизни в России.

«Комфортно ли мне жить в Грозном? Конечно. Я мусульманин, это мусульманский город. Всё отлично. Сталкивался ли хоть раз с расизмом в России? Нет, никогда», — цитирует Мохамеда Конате «Матч ТВ».

Также нападающий грозненского клуба поделился мнением об изменениях в команде после прихода нового наставника Мирослава Ромащенко.

«Не так много изменилось. Мы знаем, что если хорошо работаем, то можем играть со всеми. Сейчас бегаем в два раза больше, чем раньше. У нас всё будет хорошо», — добавил буркинийский форвард.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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