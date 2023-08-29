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Олег Иванов и Алексей Каштанов выйдут в стартовых составах «Рубина» и «Урала» на матч Кубка России

Игра начнётся в 15:00 мск.
Олег Иванов и Алексей Каштанов выйдут в стартовых составах «Рубина» и «Урала» на матч Кубка России
29 августа 2023 14:03
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Рубин"

«Рубин» и «Урал» назвали стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа пути РПЛ Кубка России.

«Рубин»: Янович, Тесленко, Ашурматов, Ширяев, Безруков, Апшацев, Иванов, Коновалов, Бакаев, Лисакович, Уридия.

«Урал»: Помазун, Эмерсон, Кулаков, Бивеев, Мамин Ар., Егорычев, Дмитриев, Сиссе, Аюпов, Юшин, Каштанов.

Казанский клуб потерпел поражение в двух стартовых матчах Кубка России, уступив «Ростову» (0:1) и «Локомотиву» (0:1).

«Урал» также начал свой путь в национальном Кубке с поражения, уступив «железнодорожникам» (1:2). Однако во 2-м туре подопечным Виктора Гончаренко удалось реабилитироваться и победить «Ростов» (1:0).

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