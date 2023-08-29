«Рубин» увеличил преимущество в матче с «Уралом»

«Рубин» забил увеличил преимущество в матче 3-го тура группового этапа Кубка России против «Урала».

На 30-й минуте после подачи со штрафного забил Егор Тесленко. Ранее после розыгрыша углового мяч в ворота отправил Рустам Ашурматов (10-я минута). Счёт - 2:0 в пользу «Рубина».

Казанский клуб потерпел поражение в двух стартовых матчах Кубка России, уступив «Ростову» (0:1) и «Локомотиву» (0:1).

«Урал» также начал свой путь в национальном Кубке с поражения, уступив «железнодорожникам» (1:2). Однако во 2-м туре подопечным Виктора Гончаренко удалось реабилитироваться и победить «Ростов» (1:0).