«Урал» отыграл один мяч у «Рубина»

«Урал» отыграл один гол в матче 3-го тура группового этапа Кубка России против «Рубина».

На 35-й минуте забил Алексей Каштанов.

Ранее после розыгрыша углового мяч в ворота отправил игрок «Рубина» Рустам Ашурматов (10-я минута). На 30-й минуте после подачи со штрафного забил еще один защитник казанцев Егор Тесленко. Счёт - 2:1 в пользу «Рубина»

Казанский клуб потерпел поражение в двух стартовых матчах Кубка России, уступив «Ростову» (0:1) и «Локомотиву» (0:1).

«Урал» также начал свой путь в национальном Кубке с поражения, уступив «железнодорожникам» (1:2). Однако во 2-м туре подопечным Виктора Гончаренко удалось реабилитироваться и победить «Ростов» (1:0).