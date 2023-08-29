«Рубин» обыгрывает «Урал» после первого тайма

На «Ак Барс Арене» завершился первый тайм матча пути РПЛ Кубка России между «Рубином» и «Уралом».

Хозяева поля выигрывают - 2:1. За «Рубин» забили Рустам Ашурматов (10-я минута) и ещё один защитник Егор Тесленко (30), на что «Урал» ответил голом Алексея Каштанова (35).

Казанский клуб потерпел поражение в двух стартовых матчах Кубка России, уступив «Ростову» (0:1) и «Локомотиву» (0:1).

«Урал» также начал свой путь в национальном Кубке с поражения, уступив «железнодорожникам» (1:2). Однако во 2-м туре подопечным Виктора Гончаренко удалось реабилитироваться и победить «Ростов» (1:0).