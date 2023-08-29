Квеквескири остался в запасе «Факела» на матч Кубка России с «Оренбургом»

«Факел» и «Оренбург» объявили стартовые составы перед матчем группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России в группе А.

Нападающий «Факела» Квеквескири остался в запасе. Ранее сообщалось, что 33-летний футболист мог пропустить матч.

«Факел»: Беленов, Яколиш, Калинин, Брызгалов, Суслов, Якимов, Багамаев, Ивлев, Магаль, Ивахнов, Долгов.

«Оренбург»: Кеняйкин, Перес, Хотулев, Гогличидзе, Печенин, Полуяхтов, Сиваков, Ковалев, Титков, Куэро, Марин.

Матч в Воронеже начнётся в 17.15 по московскому времени.