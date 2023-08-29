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Гончаренко объяснил поражение «Урала» в матче Кубка России против «Рубина»

Екатеринбургский клуб уступил со счетом 1:2.
29 августа 2023 17:43
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко дал комментарий после матча третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Рубином» (1:2).

«Можно было что‑то выжить из тех моментов, которые у нас были. Наверное, подвела реализация. Вторичный турнир? Давайте переключимся на чемпионат, а уже потом вернемся к кубку», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

За «Рубин» забили Рустам Ашурматов (10-я минута) и ещё один защитник Егор Тесленко (30), на что «Урал» ответил голом Алексея Каштанова (35).

Теперь у трех команд из четырех по три очка, казанская команда замыкает квартет, а «шмели» идут вторыми.

В следующем туре «Урал» примет на своем поле «Локомотив» (6 очков), а «Рубин» сыграет дома с «Ростовом» (3 очка).

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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