Соболев и Смолов выйдут в стартовых составах «Спартака» и «Динамо» на матч Кубка России

«Спартак» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 3-го тура пути РПЛ Кубка России.

«Спартак»: Максименко , Денисов, Чернов, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Соболев, Медина, Зиньковский

«Динамо»: Лещук, Фернандес, Кутицкий, Скопинцев, Паршивлюк, Фомин, Гагнидзе, Лесовой, Гладышев, Смолов, Грулёв.

Красно-белые одержали две победы в стартовых турах Кубка России, одолев «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (5:4).

В первом туре «Динамо» уступило нижегородцам (1:1, 3:4 по пенальти), однако в следующем матче бело-голубые реабилитировались и обыграли «Краснодар» (4:3).