«Пари НН» и «Краснодар» огласили стартовые составы на матч Кубка России

Тренерские штабы «Пари НН» и «Краснодара» определились со стартовыми составами на матч третьего тура группы D Пути РПЛ Кубка России.

«Пари НН»: Ботнарь, Александров, Масоэро, Гоцук, Стаматов, Кухарчук, Михайлов, Эссьен, Стоцкий, Карапузов, Зе Турбо.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Алонсо, Тормена, Петров, Ленини, Баньяц, Кади, Ахметов, Олусегун, Мозес.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 29 августа, на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19:30 по московскому времени.