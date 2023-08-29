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«Пари НН» и «Краснодар» огласили стартовые составы на матч Кубка России

Встреча состоится сегодня, 29 августа.
29 августа 2023 18:58
автор: Степан Шереметьев

Тренерские штабы «Пари НН» и «Краснодара» определились со стартовыми составами на матч третьего тура группы D Пути РПЛ Кубка России.

«Пари НН»: Ботнарь, Александров, Масоэро, Гоцук, Стаматов, Кухарчук, Михайлов, Эссьен, Стоцкий, Карапузов, Зе Турбо.

«Краснодар»: Агкацев, Оласа, Алонсо, Тормена, Петров, Ленини, Баньяц, Кади, Ахметов, Олусегун, Мозес.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 29 августа, на стадионе «Нижний Новгород» и начнется в 19:30 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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