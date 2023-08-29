Ташуев уверен, что Черчесов будет ждать приглашения от топ-клуба

Экс-наставник «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о перспективах бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в РПЛ.

«Саламыч получил хороший европейский опыт, поиграл в еврокубках. Конечно, он может что-то привнести. Но он просто так в России не будет работать. Мне кажется, что он будет ждать предложения от топ-клуба, чтобы поддержать реноме», — приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Напомним, что Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ференцвароша» после вылета команды в первом раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов.