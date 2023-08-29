ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Ташуев уверен, что Черчесов будет ждать приглашения от топ-клуба

Ранее российский специалист покинул венгерский «Ференцварош».
29 августа 2023 19:29
автор: Степан Шереметьев

Экс-наставник «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о перспективах бывшего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в РПЛ.

«Саламыч получил хороший европейский опыт, поиграл в еврокубках. Конечно, он может что-то привнести. Но он просто так в России не будет работать. Мне кажется, что он будет ждать предложения от топ-клуба, чтобы поддержать реноме», — приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Напомним, что Черчесов был отправлен в отставку с поста главного тренера «Ференцвароша» после вылета команды в первом раунде квалификационного раунда Лиги чемпионов.

источник: «Газета.Ru»
«Спартак» громит «Динамо» на «Открытие Арене»: кто забил, какой счет — итоги первого тайма
«Спартак» громит «Динамо» на «Открытие Арене»: кто забил, какой счет — итоги первого тайма
Красно-белые ушли на перерыв с громадным преимуществом.
29.08.2023 20:28
Футбол
В «Динамо» подтвердили, что Сазонов вылетел в Италию
Готовится трансфер в итальянский «Торино».
29.08.2023 20:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» — «Динамо»: красно-белые забили четвёртый гол
Разгром до конца первого тайма.
29.08.2023 19:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Спартак» — «Динамо»: красно-белые громят соперника
Команда Абаскаля ударно начала матч
29.08.2023 19:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
Бывший вратарь сборной России перешёл в состав «Балтики»
Контракт рассчитан на год.
29.08.2023 19:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» открыл счёт в матче с «Динамо»
Игра Кубка России проходит на Открытие Банк Арене.
29.08.2023 19:40
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Тюкавина рассказал, почему нападающий не сыграет со «Спартаком» в Кубке России
Игра состоится сегодня, 29 августа.
29.08.2023 19:19
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Оренбург» победил «Факел», забив гол на последних минутах
«Оренбург» победил «Факел», забив гол на последних минутах
Отличился Владимир Обухов.
29.08.2023 19:15
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.