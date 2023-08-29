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«Спартак» — «Динамо»: красно-белые громят соперника

Команда Абаскаля ударно начала матч
29 августа 2023 19:52
автор: Максим Скороходов

«Спартак» забил 3 гола в ворота «Динамо» в матче группового этапа Кубка России.

На 6-й минуте голом отметился форвард красно-белых Александр Соболев, он же позже оформил дубль (18), также забил Срджан Бабич (15. Счёт 2:0 в пользу «Спартака».

Красно-белые одержали две победы в стартовых турах Кубка России, одолев «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (5:4).

В 1-м туре «Динамо» уступило нижегородцам (1:1, 3:4 по пенальти), однако в следующем матче бело-голубые реабилитировались и обыграли «Краснодар» (4:3).

источник: «Советский спорт»
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