«Спартак» — «Динамо»: красно-белые забили четвёртый гол

«Спартак забил четвёртый гол в ворота «Динамо». На 24-й минуте забил Антон Зиньковский.

На 6-й минуте голом отметился форвард красно-белых Александр Соболев, он же позже оформил дубль (18), также забил Срджан Бабич (15. Счёт 2:0 в пользу «Спартака». Счёт - 4:0.

Красно-белые одержали две победы в стартовых турах Кубка России, одолев «Краснодар» (2:1) и «Пари НН» (5:4).

В 1-м туре «Динамо» уступило нижегородцам (1:1, 3:4 по пенальти), однако в следующем матче бело-голубые реабилитировались и обыграли «Краснодар» (4:3).