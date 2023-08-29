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Кукурелья может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Переговоры находятся в завершающей стадии.
29 августа 2023 21:09
автор: Александр Евграфов

Защитник «Челси» Марк Кукурелья может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По данным источника, переговоры находятся в заключительной стадии. Речь идёт об арендном соглашении на сезон, однако обсуждаются и иные варианты.

Журналисты отмечают, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить лондонцам только 3 млн евро за аренду до конца сезона, однако в «Челси» хотят не менее 8 млн.

Кукурелья перешёл в лондонский клуб прошлым летом. Сумма трансфера из «Брайтона» составила около 65 млн евро. В начавшемся сезоне английской Премьер-лиги Кукурелья все три матча провёл на скамейке запасных.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 млн евро. Действующий контракт с лондонцами рассчитан до лета 2028 года.

источник: The Athletic
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