Кукурелья может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья может стать игроком «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По данным источника, переговоры находятся в заключительной стадии. Речь идёт об арендном соглашении на сезон, однако обсуждаются и иные варианты.

Журналисты отмечают, что «Манчестер Юнайтед» готов предложить лондонцам только 3 млн евро за аренду до конца сезона, однако в «Челси» хотят не менее 8 млн.

Кукурелья перешёл в лондонский клуб прошлым летом. Сумма трансфера из «Брайтона» составила около 65 млн евро. В начавшемся сезоне английской Премьер-лиги Кукурелья все три матча провёл на скамейке запасных.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 35 млн евро. Действующий контракт с лондонцами рассчитан до лета 2028 года.