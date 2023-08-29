Дубль Соболева помог «Спартаку» разгромить «Динамо» в Кубке России

«Спартак» на своем поле оказался сильнее московского «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу красно-белых.

В составе победителей дубль оформил Александр Соболев (6-я и 18-йяминуты). Также отличились Срджан Бабич (15-я), для которого этот гол стал дебютным, и Антон Зиньковский (24-я). Гости ответили забитым мячом в исполнении Николаса Нгамалё (65-я).

Таким образом, команда Гильермо Абаскаля с девятью очками продолжает лидировать в группе D. Подопечные Марцела Лички находятся на второй позиции, имея в своем активе четыре очка.

Кубок России

Путь РПЛ.

Группа D.

«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва) - 4:1 (4:0)

Голы: Соболев, 6, 18; Бабич 15; Зиньковский, 24 - Нгамалё, 65.