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Дубль Соболева помог «Спартаку» разгромить «Динамо» в Кубке России

Встреча прошла в Москве на «Открытие Банк Арене».
Дубль Соболева помог «Спартаку» разгромить «Динамо» в Кубке России
29 августа 2023 21:25
автор: Степан Шереметьев
автор фото: ФК "Спартак"

«Спартак» на своем поле оказался сильнее московского «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу красно-белых.

В составе победителей дубль оформил Александр Соболев (6-я и 18-йяминуты). Также отличились Срджан Бабич (15-я), для которого этот гол стал дебютным, и Антон Зиньковский (24-я). Гости ответили забитым мячом в исполнении Николаса Нгамалё (65-я).

Таким образом, команда Гильермо Абаскаля с девятью очками продолжает лидировать в группе D. Подопечные Марцела Лички находятся на второй позиции, имея в своем активе четыре очка.

Кубок России

Путь РПЛ.

Группа D.

«Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва) - 4:1 (4:0)

Голы: Соболев, 6, 18; Бабич 15; Зиньковский, 24 - Нгамалё, 65.

источник: «Советский спорт»
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