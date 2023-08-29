ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Локомотиве» прокомментировал возможный трансфер Изидора

Ранее сообщалось, что французским футболистом интересуется «Марсель».
29 августа 2023 21:35
автор: Александр Евграфов

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не сыграет 30 августа в матче третьего тура группы B Кубка России с «Ростовом» из-за возможного трансфера в другой клуб, сообщает пресс-служба железнодорожников.

«1 сентября в ряде европейских стран заканчивается дозаявочная кампания. В связи с этим мы приняли решение после матча 6-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с ФК «Сочи» отправить в Москву французского форварда Изидора, трансфер которого возможен ближе к закрытию трансферного окна. Учитывая сложную логистику в сегодняшние дни, Изидор уехал в Москву, чтобы в случае предложения, которое устроит и клуб, и футболиста, быстрее вылететь на медосмотр», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов опроверг информацию об официальном предложении, поступившем со стороны «Марселя».

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года, его трансфер был оценен в 3,5 млн евро. За это время форвард принял участие в 42 играх, в которых отметился 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В настоящее время трансферная стоимость футболиста порталом Transfermarkt оценивается в 6 млн евро.

источник: ФК «Локомотив»
Жорди Альба принял решение уйти из сборной Испании
Футболист выступал за национальную команду на протяжении 12 лет.
29.08.2023 22:04
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Гол Кордобы принес «Краснодару» победу над «Пари НН» в матче Кубка России
Игра состоялась в Нижнем Новгороде.
29.08.2023 21:33
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Дубль Соболева помог «Спартаку» разгромить «Динамо» в Кубке России
Дубль Соболева помог «Спартаку» разгромить «Динамо» в Кубке России
Встреча прошла в Москве на «Открытие Банк Арене».
29.08.2023 21:25
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Кукурелья может перейти в «Манчестер Юнайтед»
Переговоры находятся в завершающей стадии.
29.08.2023 21:09
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» громит «Динамо» на «Открытие Арене»: кто забил, какой счет — итоги первого тайма
«Спартак» громит «Динамо» на «Открытие Арене»: кто забил, какой счет — итоги первого тайма
Красно-белые ушли на перерыв с громадным преимуществом.
29.08.2023 20:28
Футбол
В «Динамо» подтвердили, что Сазонов вылетел в Италию
В «Динамо» подтвердили, что Сазонов вылетел в Италию
Футболист близок к переходу в «Торино».
29.08.2023 20:16
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Спартак» — «Динамо»: красно-белые забили четвёртый гол
Разгром до конца первого тайма.
29.08.2023 19:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Спартак» — «Динамо»: красно-белые громят соперника
Команда Абаскаля ударно начала матч
29.08.2023 19:52
Футбол
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.