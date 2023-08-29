В «Локомотиве» прокомментировал возможный трансфер Изидора

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор не сыграет 30 августа в матче третьего тура группы B Кубка России с «Ростовом» из-за возможного трансфера в другой клуб, сообщает пресс-служба железнодорожников.

«1 сентября в ряде европейских стран заканчивается дозаявочная кампания. В связи с этим мы приняли решение после матча 6-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с ФК «Сочи» отправить в Москву французского форварда Изидора, трансфер которого возможен ближе к закрытию трансферного окна. Учитывая сложную логистику в сегодняшние дни, Изидор уехал в Москву, чтобы в случае предложения, которое устроит и клуб, и футболиста, быстрее вылететь на медосмотр», - говорится в сообщении пресс-службы московского клуба.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов опроверг информацию об официальном предложении, поступившем со стороны «Марселя».

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года, его трансфер был оценен в 3,5 млн евро. За это время форвард принял участие в 42 играх, в которых отметился 19 забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

В настоящее время трансферная стоимость футболиста порталом Transfermarkt оценивается в 6 млн евро.