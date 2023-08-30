«Янг Бойз», «Брага» и «Галатасарай» вышли в групповую стадию Лиги чемпионов

Определились ещё три участника группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

В Стамбуле «Галатасарай» нанес поражение норвежскому «Мольде» со счетом 2:1. У турецкой команды отличились Мауро Икарди (6-я минута) и Анхелиньо (90+3). Автором единственного гола «Мольде» стал Эйрик Хестад (66-я).

Напомним, что в первом матче «Галатасарай» выиграл со счетом 3:2. Турецкая команда вышла в групповой раунд турнира.

Также в групповой этап ЛЧ пробились «Брага» и «Янг Бойз». По сумме двух матчей португальский клуб был сильнее прошли греческого «Панатинаикоса», а швейцарская команда израильского «Маккаби» из Хайфы.