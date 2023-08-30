Абаскаль рассказал, какой тактики придерживался «Спартак» в матче с «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался после победы над «Динамо» (4:1) в матче группового этапа Кубка России. По словам специалиста, он не экспериментировал в этой игре, а дал четкую установку команде.

«Эксперименты – не моя методология, мы исповедуем определенную мысль. В частности, учли игру «Динамо» в обороне, хотели создавать преимущество за спиной соперника, который выбрасывался на нас из защиты. Потом нам понадобился (Алексис) Дуарте, чтобы управлять игрой, идти в дуэли, страховать (Никиту) Чернова и (Срджана) Бабича. Кроме того, это была реакция на выход (Хорхе) Карраскаля.

Дисциплина не достигается криком. Дисциплина куется на поле. После плохого матча нет таблетки лучше, чем сыграть хорошо и доказать, что неудача была случайностью. Вот ответ на ваш вопрос. Хотя мы стремимся к стабильности», – цитируют испанца «РИА Новости».

После победы над «Динамо» красно-белые набрали 9 очков и занимают 1-е место в группе D. У бело-голубых – 4 очка и 2-я позиция.