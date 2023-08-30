Экс-форвард сборной России Руслан Пименов высказался об игре «Динамо» против «Спартака» в матче группового этапа Кубка России.

Напомним, что игра завершилась победой красно-белых со счетом 4:1.

«В матчaх с такой командой, как «Спартак», нeльзя экспериментировать с составом, потому что это слишкoм принципиальный соперник. При всём увaжении, экспериментируй с «Крaснодаром», выпускай дубль в игре «Пaри НН». И это вопрос не к игрoкам, а к Личке», — приводит «Матч ТВ» слова Пименова.

Таким образом, команда Гильермо Абаскаля с девятью очками продолжает лидировать в группе D. Подопечные Марцела Лички находятся на второй позиции, имея в своем активе четыре очка.