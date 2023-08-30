«В украинском футболе катастрофа». Гендиректор «Шахтера» забил тревогу

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин откровенно рассказал о положении вещей в украинском футболе.

«Честно говоря, в украинском футболе катастрофа. Болельщикам запрещено посещать стадионы, поэтому игры проводятся за закрытыми дверями. У нас почти нулевые доходы на внутреннем украинском рынке: с точки зрения спонсорства, доходов от матчей, продажи билетов и телевизионных прав», - приводит слова руководителя The Athletic.

Он отметил, что более менее стабильно могут чувствовать те клубы, которые принимают участие в еврокубках и получают за это соответствующие бонусы от УЕФА.

Для того, чтобы попытаться изменить сложившуюся ситуацию, Палкин принял решение баллотироваться в ЕСА (Ассоциацию европейских клубов) и выдвинуть инициативу создания специального фонда для помощи различным клубам, попавшим в форс-мажорные обстоятельства.