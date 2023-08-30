ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Президент «Лилля» опроверг интерес к полузащитнику «Спартака» Денисову

Контракт футболиста с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
30 августа 2023 13:11
автор: Александр Поволоцкий

Президент «Лилля» Оливье Летанг высказался относительно слухов об интересе клуба к российскому хавбека «Спартака» Даниилу Денисову.

Ранее в СМИ появилась информация, что французская команда обратилась с предложением к красно-белым по трансферу 20-летнего футболиста. Якобы «Лилль» предлагал «Спартаку» 11 млн евро.

Полузащитник «Спартака» Денисов может продолжить карьеру во Франции

«Абсолютная ложь. Никаких контактов и предложений от нас нет. Мы не заинтересованы в Денисове», — приводит Sport24 слова Летанга.

Денисов провел 57 матчей за «Спартак», в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.

источник: Sport24.ru
Сенников о разгромном поражении «Динамо»: «Спартак» настроился, как на финал Лиги чемпионов
Экс-футболист сборной России отметил, что бело-голубые не сдавались даже при счёте 4:0.
30.08.2023 13:31
Футбол
автор: Никита Плохих
«Удивлены и разочарованы решением «Сочи». Агент Дркушича - о блокировке трансфера в «Нант»
Словенец выступает в команде РПЛ с января прошлого года.
30.08.2023 13:26
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Холанд признан лучшим игроком АПЛ по версии PFA
23-летний норвежец повторил достижение Руда ван Нистелроя.
30.08.2023 12:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Полузащитник «Спартака» Денисов может продолжить карьеру во Франции
Полузащитник «Спартака» Денисов может продолжить карьеру во Франции
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 млн евро.
30.08.2023 11:47
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Футболист сборной Грузии Микаутадзе стал игроком «Аякса»
Ранее он выступал за французский «Мец».
30.08.2023 11:26
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Федор Кудряшов получил перелом ребра в матче с «Оренбургом»
Защитник воронежского клуба выбыл на длительный срок.
30.08.2023 10:56
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«В украинском футболе катастрофа». Гендиректор «Шахтера» забил тревогу
В стране сложилась непростая ситуация с розыгрышем национального первенства.
30.08.2023 10:20
Футбол
автор: Александр Шульгин
Пименов назвал возможную причину поражения «Динамо» в матче Кубка России со «Спартаком»
Красно-белые не знают поражений в турнире.
30.08.2023 09:30
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.