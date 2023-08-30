Президент «Лилля» опроверг интерес к полузащитнику «Спартака» Денисову

Президент «Лилля» Оливье Летанг высказался относительно слухов об интересе клуба к российскому хавбека «Спартака» Даниилу Денисову.

Ранее в СМИ появилась информация, что французская команда обратилась с предложением к красно-белым по трансферу 20-летнего футболиста. Якобы «Лилль» предлагал «Спартаку» 11 млн евро.

Полузащитник «Спартака» Денисов может продолжить карьеру во Франции

«Абсолютная ложь. Никаких контактов и предложений от нас нет. Мы не заинтересованы в Денисове», — приводит Sport24 слова Летанга.

Денисов провел 57 матчей за «Спартак», в которых забил один гол и отдал шесть результативных передач.