«Удивлены и разочарованы решением «Сочи». Агент Дркушича - о блокировке трансфера в «Нант»

Агент защитника «Сочи» Вани Дркушича отреагировал на решение российского клуба заблокировать переход игрока в «Нант».

Отметим, что действующее соглашение 23-летнего футболиста с »южанами» рассчитано до лета 2025 года

«Сочи» вчера отказал «Нанту», Ваня останется в России Мы удивлены и немного разочарованы таким решением, тем, что клуб не оставил никакого шанса для переговоров», — приводит «РБ- Спорт» слова Младена Ратковица.

В составе «Сочи» словенец провел 48 матчей, в которых забил три мяча и отдал две голевые передачи.