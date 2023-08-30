Гендиректор «Тобола» Канчельскис завил, что российские игроки клуба получили визы в Чехию

Гендиректор «Тобола» Андрей Канчельскис подтвердил, что всем игрокам команды выдали визы для поездки в Чехию.

Отметим, что казахстанского клуба должен вылететь на квалификационный матч Лиги конференций против «Виктории».

Ранее в СМИ появилась информация, что россиянам Ивану Коновалову, Альберту Габараеву, Павлу Кириенко и белорусу Павлу Забелину отказали в выдаче визы.

«Могу подтвердить, что ребята получили визы, вопрос решён. Никаких проблем нет. Ребята с нами отправились на игру», — цитирует Канчельскиса «РБ-Спорт».

Добавим, что в первом матче «Тобол» проиграл «Виктории» со счётом 1:2.