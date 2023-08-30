Кузяев назвал причины перехода в «Гавр»

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев высказался о причинах перехода во французский клуб. Их оказалось несколько.

«Я выбрал «Гавр» по нескольким причинам. Я же хотел выступать в большом чемпионате, а Лига 1 очень конкурентоспособна. Затем руководители «Гавра» дали мне понять, что они очень хотят моего приезда. Я увидел, что это очень хорошо структурированный клуб, профессиональный во всех отношениях. И когда мы с отцом поговорили с руководством, мы были впечатлены точностью их риторики, знанием моей игы», – приводит слова Кузяева официальный сайт Лиги 1.

«Гавр» по итогам предыдущей кампании 2022/2023 занял первое место в Лиге 2 и вышел в высшую лигу. Последний раз команда выступала в первом дивизионе в сезоне 2008/2009, после чего вылетела, заняв последнее место в турнирной таблице.