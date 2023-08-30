Сычёв высказался о возможной работе тренером в «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Сычёв ответил на вопрос о возможной работе в московском клубе в качестве тренера.

«Мечта — это то, чему вряд ли суждено сбыться. Думаю, у меня не мечта, а цель. Но, как говорится, если двери закрыты, зачем стучаться? Есть другие направления работы. Есть много интересных предложений, мест, где развивают футбол. Чем не цель — помогать юношам становиться мастерами. Чтобы они не совершали наших ошибок», - приводит слова Сычёва «Спорт-Экспресс».

21 августа Дмитрий начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС.