Зарема Салихова: Денисову нужно уезжать в Европу

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об интересе французского топ-клуба к защитнику красно-белых Даниилу Денисову. Девушка дала совет футболисту.

«Если действительно есть предложение по российским игрокам, то надо уезжать в Европу, не смотреть на зарплату и прочие условия. Уровень лиги падает, через пару лет европейские клубы не будут обращать внимания на статистику и показатели россиян. Поэтому надо успеть запрыгнуть в уходящий поезд», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.

В нынешнем сезоне Денисов сыграл 8 матчей и отметился двумя голевыми передачами. В прошлом году в его активе была 41 встреча, один гол и два ассиста.