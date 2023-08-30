ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Зарема Салихова: Денисову нужно уезжать в Европу

Салихова дала совет футболисту «Спартака».
30 августа 2023 14:55
автор: Матвей Макаренко

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об интересе французского топ-клуба к защитнику красно-белых Даниилу Денисову. Девушка дала совет футболисту.

«Если действительно есть предложение по российским игрокам, то надо уезжать в Европу, не смотреть на зарплату и прочие условия. Уровень лиги падает, через пару лет европейские клубы не будут обращать внимания на статистику и показатели россиян. Поэтому надо успеть запрыгнуть в уходящий поезд», — приводит слова Заремы Салиховой Metaratings.

В нынешнем сезоне Денисов сыграл 8 матчей и отметился двумя голевыми передачами. В прошлом году в его активе была 41 встреча, один гол и два ассиста.

источник: Metaratings.ru
Юрий Заварзин обвинил Личку в провальной игре против «Спартака»
Заварзин рассказал о причинах неудавшейся игры «Динамо» и высказался об экспериментах Абаскаля.
30.08.2023 14:47
Футбол
автор: Никита Плохих
Сычёв высказался о возможной работе тренером в «Локомотиве»
Экс-футболист начал обучение в академии РФС.
30.08.2023 14:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
Кузяев назвал причины перехода в «Гавр»
Причин перехода Кузяева в «Гавр» оказалось несколько.
30.08.2023 14:25
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Гендиректор «Тобола» Канчельскис завил, что российские игроки клуба получили визы в Чехию
Команда играет в еврокубке.
30.08.2023 13:51
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Сенников — о разгромном поражении «Динамо»: «Спартак» настроился как на финал Лиги чемпионов
Экс-футболист сборной России отметил, что бело-голубые не сдавались даже при счёте 4:0.
30.08.2023 13:31
Футбол
автор: Никита Плохих
«Удивлены и разочарованы решением «Сочи». Агент Дркушича - о блокировке трансфера в «Нант»
«Удивлены и разочарованы решением «Сочи». Агент Дркушича - о блокировке трансфера в «Нант»
Словенец выступает в команде РПЛ с января прошлого года.
30.08.2023 13:26
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Президент «Лилля» опроверг интерес к полузащитнику «Спартака» Денисову
Президент «Лилля» опроверг интерес к полузащитнику «Спартака» Денисову
Контракт футболиста с московским клубом действует до 30 июня 2026 года.
30.08.2023 13:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Холанд признан лучшим игроком АПЛ по версии PFA
23-летний норвежец повторил достижение Руда ван Нистелроя.
30.08.2023 12:07
Футбол
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.