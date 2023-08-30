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«Сочи» — ЦСКА: во сколько игра 3-го тура Кубка России, где смотреть матч

Команды выступают в пути РПЛ.
«Сочи» — ЦСКА: во сколько игра 3-го тура Кубка России, где смотреть матч
30 августа 2023 15:24
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

30 августа пройдёт матч 3-го тура пути РПЛ между «Сочи» и ЦСКА.

Игра состоится на арене «Фишт» и начнётся в 17:15 по московскому времени. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе c Рафаэлем Шафеевым из Волгограда.

Матч в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ», трансляция запланирована за 15 минут до стартового свистка.

«Сочи» начал турнир с гостевой победы над «Факелом» (3:1) и поражения на выезде от «Оренбурга» (0:2).

ЦСКА также имеет в своём активе 3 очка. Армейцы разгромили в гостях «Оренбург» (6:0), но проиграли дома «Факелу» (0:2).

источник: «Советский спорт»
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