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Марцел Личка: думаю, Карпину тяжело даётся работа в сборной России

Специалист высказался о работе Карпина в национальной команде.
30 августа 2023 15:41
автор: Александр Кожевников

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказал мнение о работе Валерия Карпина в сборной России.

«Хороший ли Карпин тренер для сборной? Он использует молодых игроков. И «Ростов» играет в агрессивный, быстрый футбол. Понятно, что не всё получается. Естественно, сейчас ты не можешь соревноваться с лучшими соперниками и играешь товарищеские матчи с командами третьего уровня. Сложно позвать Головина играть против таких команд. Думаю, Карпину тяжело даётся работа в сборной России», — приводит слова Лички Sport24.

Карпин руководит сборной России с лета 2021 года. В ближайшее время в Новгороске пройдёт сбор национальной команды. Ожидается, что следующим соперником сборной России может стать команда Катара.

источник: Sport24.ru
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