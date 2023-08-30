Марцел Личка: думаю, Карпину тяжело даётся работа в сборной России

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказал мнение о работе Валерия Карпина в сборной России.

«Хороший ли Карпин тренер для сборной? Он использует молодых игроков. И «Ростов» играет в агрессивный, быстрый футбол. Понятно, что не всё получается. Естественно, сейчас ты не можешь соревноваться с лучшими соперниками и играешь товарищеские матчи с командами третьего уровня. Сложно позвать Головина играть против таких команд. Думаю, Карпину тяжело даётся работа в сборной России», — приводит слова Лички Sport24.

Карпин руководит сборной России с лета 2021 года. В ближайшее время в Новгороске пройдёт сбор национальной команды. Ожидается, что следующим соперником сборной России может стать команда Катара.