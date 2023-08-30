ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Ахмат» - «Крылья Советов»: кто наберёт первые очки в Кубке России, где смотреть матч

Игра начнётся в 17:15 мск.
«Ахмат» - «Крылья Советов»: кто наберёт первые очки в Кубке России, где смотреть матч
30 августа 2023 15:57
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Ахмат"

30 августа пройдёт матч 3-го тура пути РПЛ между «Ахматом» и «Крыльями Советов».

Игра состоится в Грозном на «Ахмат-Арене» и начнётся в 17:15 по московскому времени. Судить встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция запланирована за пять минут до стартового свистка.

Обе команды начали турнир с двух поражений «Ахмат» проиграл «Зениту» (0:2) на выезде и «Балтике» (0:1) дома, «Крылья Советов» также уступили клубам из Калининграда (2:3) и Санкт-Петербурга (0:1): оба матча прошли в Самаре.

источник: «Советский спорт»
«Ливерпуль» не собирается платить 70 миллионов за игрока «Кристал Пэлас»
Игрок близок к уходу из лондонского клуба.
30.08.2023 16:34
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Сочи» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России 
Форвард армейцев Фёдор Чалов остался в запасе на предстоящую игру. 
30.08.2023 16:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хавбек «Спартака» Игнатов высказался о популярности московской команды 
По мнению 23-летнего футболиста, в России все любят красно-белых.
30.08.2023 16:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Конате и Рассказов выйдут в стартовых составах «Ахмата» и «Крылья Советов» на матч Кубка России
Игра начнется в 17:15 мск.
30.08.2023 16:18
Футбол
автор: Максим Скороходов
Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что пьет алкоголь после матчей
Неожиданное признание футболиста «Спартака».
30.08.2023 16:12
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Смородская оценила шансы «Локомотива» обыграть «Ростов» в Кубке России
Встреча состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени. 
30.08.2023 16:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Итальянская федерация футбола подаст в суд на Манчини
Манчини грозит штраф.
30.08.2023 15:59
Футбол
автор: Матвей Макаренко
Марцел Личка: думаю, Карпину тяжело даётся работа в сборной России
Специалист высказался о работе Карпина в национальной команде.
30.08.2023 15:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.