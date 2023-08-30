«Ахмат» - «Крылья Советов»: кто наберёт первые очки в Кубке России, где смотреть матч

30 августа пройдёт матч 3-го тура пути РПЛ между «Ахматом» и «Крыльями Советов».

Игра состоится в Грозном на «Ахмат-Арене» и начнётся в 17:15 по московскому времени. Судить встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция запланирована за пять минут до стартового свистка.

Обе команды начали турнир с двух поражений «Ахмат» проиграл «Зениту» (0:2) на выезде и «Балтике» (0:1) дома, «Крылья Советов» также уступили клубам из Калининграда (2:3) и Санкт-Петербурга (0:1): оба матча прошли в Самаре.