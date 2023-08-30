Итальянская федерация футбола подаст в суд на Манчини

Итальянская федерация футбола планирует подать в суд на бывшего главного тренера национальной команды Роберто Манчини. Наставнику может грозить штраф.

Как сообщают La Gazzetta dello Sport, Манчини ушел со своей должности внезапно. А после еще и оклеветал местную федерацию футбола. Сейчас FIGG намерена подать на тренера в суд и получить денежную компенсацию за разрыв контрактного соглашения.

С итальянцами наставник завоевал чемпионат Европы. Российской публике Манчини известен тем, что тренировал питерский «Зенит».