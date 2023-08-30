Смородская оценила шансы «Локомотива» обыграть «Ростов» в Кубке России

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором московская команда сыграет против «Ростова».

«Думаю, будет тяжело «Локомотиву» в этом матче. Потому что он плохо выглядит. Вообще не нравится он мне сейчас», — приводит слова Смородской «Матч ТВ».

Очный матч между «Ростовом» и «Локомотивом» пройдёт в среду, 30 августа, на домашней арене жёлто-синих. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.