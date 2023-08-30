ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что пьет алкоголь после матчей

Неожиданное признание футболиста «Спартака».
30 августа 2023 16:12
автор: Матвей Макаренко

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о любви к вину. Футболист раскрыл свой секрет.

«У нас в раздевалке стоит пицца, кола, есть протеиновые батончики. Можно кушать, пить. Я восстанавливаюсь дома, с семьей, играю с дочкой. Мне это помогает больше всего. Что я выберу — колу или пиво? Может, лучше вино, ха-ха. У всех свои секреты. Мне достаточно просто попить воды», – приводит слова Чернова «Спорт-Экспресс».

Вчера, 29 августа, «Спартак» разгромно обыграл московское «Динамо» в матче третьего тура Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:1. Чернов отыграл весь матч.

источник: «Спорт-Экспресс»
«Ливерпуль» не собирается платить 70 миллионов за игрока «Кристал Пэлас»
Игрок близок к уходу из лондонского клуба.
30.08.2023 16:34
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Сочи» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России 
Форвард армейцев Фёдор Чалов остался в запасе на предстоящую игру. 
30.08.2023 16:25
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хавбек «Спартака» Игнатов высказался о популярности московской команды 
По мнению 23-летнего футболиста, в России все любят красно-белых.
30.08.2023 16:18
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Конате и Рассказов выйдут в стартовых составах «Ахмата» и «Крылья Советов» на матч Кубка России
Игра начнется в 17:15 мск.
30.08.2023 16:18
Футбол
автор: Максим Скороходов
Смородская оценила шансы «Локомотива» обыграть «Ростов» в Кубке России
Встреча состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени. 
30.08.2023 16:09
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Итальянская федерация футбола подаст в суд на Манчини
Манчини грозит штраф.
30.08.2023 15:59
Футбол
автор: Матвей Макаренко
«Ахмат» - «Крылья Советов»: кто наберёт первые очки в Кубке России, где смотреть матч
«Ахмат» - «Крылья Советов»: кто наберёт первые очки в Кубке России, где смотреть матч
Игра начнётся в 17:15 мск.
30.08.2023 15:57
Футбол
автор: Максим Скороходов
Марцел Личка: думаю, Карпину тяжело даётся работа в сборной России
Специалист высказался о работе Карпина в национальной команде.
30.08.2023 15:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.