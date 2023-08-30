Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал, что пьет алкоголь после матчей

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о любви к вину. Футболист раскрыл свой секрет.

«У нас в раздевалке стоит пицца, кола, есть протеиновые батончики. Можно кушать, пить. Я восстанавливаюсь дома, с семьей, играю с дочкой. Мне это помогает больше всего. Что я выберу — колу или пиво? Может, лучше вино, ха-ха. У всех свои секреты. Мне достаточно просто попить воды», – приводит слова Чернова «Спорт-Экспресс».

Вчера, 29 августа, «Спартак» разгромно обыграл московское «Динамо» в матче третьего тура Кубка России. Встреча завершилась со счетом 4:1. Чернов отыграл весь матч.