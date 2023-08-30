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Конате и Рассказов выйдут в стартовых составах «Ахмата» и «Крылья Советов» на матч Кубка России

Игра начнется в 17:15 мск.
30 августа 2023 16:18
автор: Максим Скороходов

«Ахмат» и «Крылья Советов» назвали стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Кубка России.

Игра состоится в Грозном на «Ахмат-Арене» и начнется в 17:15 по московскому времени. Судить встречу будет бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.

«Ахмат»: Опарин, Уциев (к), Тодорович, Челикович, Богосавац, Камилов, Камило, Диванович, Ильин, Ковачев, Конате.

«Крылья Советов»: Овсянников, Зотов (к), Евгеньев, Барач, Бейл, Иванисеня, Витюгов, Рассказов, Бобёр, Рахманович, Шитов.

Обе команды начали турнир с двух поражений «Ахмат» проиграл «Зениту» (0:2) на выезде и «Балтике» (0:1) дома, «Крылья Советов» также уступили клубам из Калининграда (2:3) и Санкт-Петербурга (0:1): оба матча прошли в Самаре.

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