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«Сочи» и ЦСКА огласили стартовые составы на матч Пути РПЛ Кубка России 

Форвард армейцев Фёдор Чалов остался в запасе на предстоящую игру. 
30 августа 2023 16:25
автор: Глеб Шевяков

«Сочи» и ЦСКА назвали стартовые составы команд на матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Очная встреча футбольных клубов состоится сегодня, 30 августа, на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало матча – 17:15 мск.

«Сочи»: Гойло, Алвес, Юрганов, Мещанинов, Заика, Нобоа, Ангбан, Медведев, Мигель, Мелкадзе, Бурмистров.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Роша, Агапов, Рядно, Мендес, Кисляк, Файзуллаев, Давила, Гайч.

В чемпионате России в данный момент «Сочи» занимает 12-е место в турнирной таблице, имея в своём активе шесть очков. ЦСКА находится на шестой строчке с десятью баллами.

источник: «Советский спорт»
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