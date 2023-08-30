«Ливерпуль» не собирается платить 70 миллионов за игрока «Кристал Пэлас»

Английский «Ливерпуль» не желает покупать полузащитника «Кристал Пэлас» Шейка Дукуре за 70 миллионов фунтов стерлингов.

Как сообщает Evening Standart, «красные» не намерены подавать официальное предложение на приобретение 23-летнего малийца, которого «Кристал Пэлас» оценил в 70 миллионов фунтов стерлингов. Руководство «Ливерпуля» считает цену слишком завышенной.

В сезоне-2022/23 Дукуре провел 35 матчей во всех турнирах, отличившись 3 результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.