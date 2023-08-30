«Динамо» намерено улучшить предложение по Сесару Монтесу 

«Динамо» по-прежнему заинтересовано в защитнике «Эспаньола» Сесаре Монтесе и готовит новое трансферное предложение по игроку. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ранее «попугаи» отказались отпускать 26-летнего футболиста в стан бело-голубых за шесть миллионов евро.

Как утверждает источник, теперь столичная команда готова предложить за мексиканского игрока семь с половиной миллионов евро, однако в случае повторного отказа, переключится на другие варианты на внутреннем рынке. Сообщается, что защитник не хочет оставаться в нынешним клубе из-за вылета во второй дивизион Испании по итогам прошлого сезона.

Монтес присоединился к «Эспаньолу» в январе 2023 года. Всего за испанский клуб он сыграл 22 матча и отличился тремя забитыми мячами. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.