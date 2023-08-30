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Геннадий Орлов: «Локомотив» будет бороться за выживание в РПЛ

Орлов прошелся по «Локомотиву».
30 августа 2023 17:16
автор: Матвей Макаренко

Известный комментатор Геннадий Орлов сделал прогноз на положение «Локомотива» в течение сезона. А также предложил клубу нового тренера.

«Но я считаю, что высокоскоростной футбол не для Дзюбы. А раз он в составе, то какие-то детали механизма не будут срабатывать. «Локомотиву» сложно, они будут бороться за выживание. Может, лучше было бы Осинькина взять в «Локомотив», и он бы там собрал потрясающую команду из всех своих воспитанников», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

«Локомотив» не знает поражений уже на протяжении четырех матчей кряду. Команда трижды сыграла вничью и однажды победила. «Железножорожники» одолели «Сочи» в гостях.

источник: Радио «Зенит»
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