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Хорхе Карраскаль заявил, что у него нет проблем с дисциплиной

Карраскаль признался, что у него своеобразный характер.
30 августа 2023 17:21
автор: Матвей Макаренко

Новичок московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался об информации о его проблемах с дисциплиной. Он эти слухи опроверг.

«У меня нет никаких серьёзных проблем с дисциплиной. Может быть, у меня своеобразный характер. Но если бы были проблемы, меня бы не вызывали в сборную Колумбии. Там очень жёсткие требования. Никаких проблем с дисциплиной нет, так как у меня есть семья», – приводит слова Карраскаля «Чемпионат».

Ранее сообщалось об интересе к Карраскалю со стороны «Салернитаны», «Торино», «Вероны» и «Болоньи». Официально о переходе футболиста в «Динамо» стало известно 27 августа.

источник: Чемпионат.com
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