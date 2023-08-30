Хорхе Карраскаль заявил, что у него нет проблем с дисциплиной

Новичок московского «Динамо» Хорхе Карраскаль высказался об информации о его проблемах с дисциплиной. Он эти слухи опроверг.

«У меня нет никаких серьёзных проблем с дисциплиной. Может быть, у меня своеобразный характер. Но если бы были проблемы, меня бы не вызывали в сборную Колумбии. Там очень жёсткие требования. Никаких проблем с дисциплиной нет, так как у меня есть семья», – приводит слова Карраскаля «Чемпионат».

Ранее сообщалось об интересе к Карраскалю со стороны «Салернитаны», «Торино», «Вероны» и «Болоньи». Официально о переходе футболиста в «Динамо» стало известно 27 августа.