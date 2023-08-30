Геннадий Орлов прокомментировал выступление Бакаева в составе «Зенита» 

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре форварда Зелимхана Бакаев за «Зенит».

«Бакаев так и не вписывается в состав «Зенита». Сейчас его опять выпускают. Считаю, лучше заигрывать какого-то молодого, своего, перспективного. Нашли же сейчас Васильева в центр поля. Воспитанник «Спартака» Бакаев не подходит для «Зенита». Дзюба подходил. Речь идёт только о квалификации, а не об академии и цвете флага, который ты раньше защищал», – заявил 78-летний журналист в эфире «Радио Зенит».

Бакаев перешёл в «Зенит» из «Спартака» в июле 2022 года. В нынешнем сезоне за команду Сергея Семака он провёл семь матчей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с сине-бело-голубыми действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 2,5 миллиона евро.