«Ростов» - «Локомотив»: во сколько игра 3-го тура Кубка России, где смотреть матч

30 августа пройдёт матч 3-го тура пути РПЛ Кубка России между «Ростовом» и «Локомотивом».

Игра состоится в Ростове-на-Дону и начнётся в 19:30 по московскому времени. Судить встречу будет бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция запланирована за пять минут до стартового свистка.

«Ростов» начал турнир с домашней победы над «Рубином» (1:0) и поражения на выезде от «Урала» (0:1).

«Локомотив» обыграл сначала дома «Урал» (2:1), а потом «Рубин» (1:0) в гостях.