ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Ростов» - «Локомотив»: во сколько игра 3-го тура Кубка России, где смотреть матч

Команды выступают в пути РПЛ.
«Ростов» - «Локомотив»: во сколько игра 3-го тура Кубка России, где смотреть матч
30 августа 2023 17:43
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

30 августа пройдёт матч 3-го тура пути РПЛ Кубка России между «Ростовом» и «Локомотивом».

Игра состоится в Ростове-на-Дону и начнётся в 19:30 по московскому времени. Судить встречу будет бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.

Матч в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер», трансляция запланирована за пять минут до стартового свистка.

«Ростов» начал турнир с домашней победы над «Рубином» (1:0) и поражения на выезде от «Урала» (0:1).

«Локомотив» обыграл сначала дома «Урал» (2:1), а потом «Рубин» (1:0) в гостях.

источник: «Советский спорт»
«Ахмат» обыгрывает «Крылья Советов» после первого тайма в матче Кубка России 
Грозненцы забили гол в раздевалку. 
30.08.2023 18:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Сочи» - ЦСКА: после первого тайма счёт не открыт
Игра проходит на стадионе «Фишт».
30.08.2023 18:03
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Ахмат» – «Крылья Советов»: хозяева вышли вперёд в концовке первого тайма 
Автором забитого гола стал Мохамед Конате.
30.08.2023 18:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Тихонов рассказал, с какой проблемой может столкнуться Абаскаль перед матчем с «Краснодаром»
Во вторник, 29 августа, «Спартак» под его руководством разгромил «Динамо» в Кубке России.
30.08.2023 17:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Наир Тикнизян может стать игроком «Байера»
Футболист «Локомотива» близок к переходу в чемпионат Германии.
30.08.2023 17:52
Футбол
автор: Матвей Макаренко
«Ахмат» – «Крылья Советов»: гол гостей не был засчитан из-за офсайда
Команды встречаются в Грозном. 
30.08.2023 17:49
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Геннадий Орлов прокомментировал выступление Бакаева в составе «Зенита» 
Игрок присоединился к питерскому клубу летом прошлого года. 
30.08.2023 17:38
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хорхе Карраскаль заявил, что у него нет проблем с дисциплиной
Карраскаль признался, что у него своеобразный характер.
30.08.2023 17:21
Футбол
автор: Матвей Макаренко
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.