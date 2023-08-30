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Тихонов рассказал, с какой проблемой может столкнуться Абаскаль перед матчем с «Краснодаром»

Во вторник, 29 августа, «Спартак» под его руководством разгромил «Динамо» в Кубке России.
30 августа 2023 17:56
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок сборной России Андрей Тихонов считает, что главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю необходимо серьёзно продумать стартовый состав команды на предстоящий матч с «Краснодаром» в РПЛ.

Вчера, 29 августа, красно-белые одержали разгромную победу над «Динамо» (4:1) в рамках Кубка России.

«Спартак» вышел на матч с «Динамо» с хорошим настроением. Интересно посмотреть на состав «Спартака» в матче с «Краснодаром». У меня есть вопросы к составу команды в последних матчах. Думаю, что Абаскаль будет ломать голову, так как часть игроков хорошо себя проявили с «Динамо», — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

2 августа «Спартак» отправится в гости к «Краснодару» на матч 7-го тура чемпионата России. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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