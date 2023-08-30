«Ахмат» – «Крылья Советов»: хозяева вышли вперёд в концовке первого тайма 

В эти минуты проходит матч группового этапа Пути РПЛ Кубка России, в котором «Ахмат» принимает на своём поле «Крылья Советов».

На 44-й минуте встречи нападающий хозяев Мохамед Конате забил гол и вывел свою команду вперёд.

Таким образом, счёт в матче стал 1:0 в пользу грозненского клуба.

Обе команды начали турнир с двух поражений «Ахмат» проиграл «Зениту» (0:2) на выезде и «Балтике» (0:1) дома, «Крылья Советов» также уступили клубам из Калининграда (2:3) и Санкт-Петербурга (0:1): оба матча прошли в Самаре.