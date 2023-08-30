«Ахмат» обыгрывает «Крылья Советов» после первого тайма в матче Кубка России 

Завершился первый тайм матча группового этапа Пути РПЛ Кубка России между «Ахматом» и «Крыльями Советов». Встреча проходит в Грозном.

Команды ушли на перерыв при счете 1:0. На 44-й минуте встречи забитым мячом отличился форвард хозяев Мохамед Конате.

Обе команды начали турнир с двух поражений «Ахмат» проиграл «Зениту» (0:2) на выезде и «Балтике» (0:1) дома, «Крылья Советов» также уступили клубам из Калининграда (2:3) и Санкт-Петербурга (0:1): оба матча прошли в Самаре.