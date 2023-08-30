«Балтика» - «Зенит»: оступится ли фаворит в матче 3-го тура Кубка России

30 августа пройдёт матч 3-го тура пути РПЛ Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом».

Игра состоится в Калининграде на «Ростех Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени. Судить встречу будет бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком из Владивостока.

Встречу в прямом эфире покажет федеральный телеканал «Матч ТВ», начало трансляции запланировано за 15 минут до стартового свистка.

Обе команды начали турнир с двух побед. «Зенит» победил дома «Ахмат» (2:0) и на выезде «Крылья Советов» (1:). «Балтика» обыграла в гостях сначала самарский клуб (3:2), потом команду из Грозного (2:0).